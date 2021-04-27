Eğitim & Kariyer 100 bin çocuk kitaplarla buluşacak

100 bin çocuk kitaplarla buluşacak

Eğitim & Kariyer

100 bin çocuk kitaplarla buluşacak

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap edindirmek için beş yıldır sürdürdüğü 'Okuyan Bir Gelecek' projesini dijital platforma taşıdı.

27 Nisan 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Okuyan Bir Gelecek platformunda (www.okuyanbirgelecek.org) 3-7 yaş arası çocuklar için seçilen kitapların müziklerini Fazıl Say yaptı. Genco Erkal, Cem Yılmaz ve Beren Saat gibi sanatçılar da kitapları seslendirdi. Platform üzerinden bağış kampanyası başlatan AÇEV, evinde kitap olmayan 100 bin çocuğu kitaplarla buluşturacak.

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