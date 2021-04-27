100 bin çocuk kitaplarla buluşacak

Okuyan Bir Gelecek platformunda (www.okuyanbirgelecek.org) 3-7 yaş arası çocuklar için seçilen kitapların müziklerini Fazıl Say yaptı. Genco Erkal, Cem Yılmaz ve Beren Saat gibi sanatçılar da kitapları seslendirdi. Platform üzerinden bağış kampanyası başlatan AÇEV, evinde kitap olmayan 100 bin çocuğu kitaplarla buluşturacak.