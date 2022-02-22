100 bin engelliye gündüz bakım hizmeti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde engelli bireylere hizmet veren 25 müstakil, 104 de kuruluşa bağlı olmak üzere toplam 129 gündüz bakım merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde 1159 engelli birey ve ailesi hizmet alıyor. Belediyeler bünyesinde ise 66 merkezde 95 bin engelli bireye hizmet sağlanıyor.

5 BAŞLIK ALTINDA

Gündüz hizmet merkezlerinde; engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla engelli bireyler ile ailelerine eğitim, rehberlik ve danışmanlık, psiko-sosyal rehabilitasyon hizmeti, gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmetleri tam gün, yarım gün veya seanslı olarak sunuluyor. Destek; resmi Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Umut Evleri, Gündüz Bakım Merkezleri, Geçici Misafir Bakım Hizmeti ve Özel Bakım Merkezleri adı altında sağlanıyor.

GELİR ŞARTI

Özel Bakım Merkezleri’nden; engelli sağlık kurulu raporunda ‘tam bağımlı engelli birey’ olduğu belirtilen ve hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin 2/3’ünden daha az olan engelliler yararlanabiliyor. Bu merkeze yerleştirilen bireylerin tüm giderleri (bakım ücreti ödemesi, harçlık, giyim yardımı) bakanlıkça karşılanıyor.

NEREYE BAŞVURULUR?

Gündüz hizmet merkezlerinden yararlanabilmek için en başta engelli bireye ait ‘engelliler için sağlık kurulu raporu’ gerekiyor. Yararlanılacak hizmet çeşidine göre ek belgeler de talep edilebilir. Gündüz bakım merkezi için başvuru Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine, Sosyal Hizmet Merkezleri’ne yapılabiliyor. Devlet, engelli birey başına bakım merkezine aylık 4 bin 700 liraya varan ödemeler gerçekleştiriyor.

HANGİ DURUMDA MERKEZ HAKKI KAYBEDİLİYOR?

Engelli bireyin reşit ve mümeyyiz olması halinde kendisinin veya yasal temsilcisinin talepte bulunması.

Engelli kişinin vefatı. Engelli bireyin kabulüne esas bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğunun tespiti veya kişinin tüm mesleki çalışmalara rağmen merkeze uyum sağlayamaması.

Engelli kişinin özel bakım merkezinde bakım hizmeti alması halinde merkeze kabulünden sonra engel ve gelir durumunda değişiklik olması ve son durumun özel bakım merkezine yerleştirilmesine uygun olmadığının tespit edilmesi.

Engellinin merkezi izinsiz olarak 30 günden fazla terk etmesi.