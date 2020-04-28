Virüs salgınının olası etkilerini en aza indirmek için sivil toplum kuruluşları da harekete geçti. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ucuz maliyetli finansman ihtiyacını karşılayabilmek adına 6 milyar liralık ‘TOBB Nefes Kredisi’ni hayata geçirdi. Başvurular alınmaya başladı. Denizbank da projede katılımcı banka olarak yer aldı.

Ödemeler 12 taksitte

Cirosu 25 milyon liranın altında olan işletmelerin faydalanacağı kredinin faizi yıllık yüzde 7.5 olacak. Kredinin üst limiti ise 100 bin lira. Bu tutar illere göre 50 bin ila 100 bin arasında değişebilecek. TOBB üyesi olan küçük işletmelerin kullanacağı Nefes Kredisi'nin geri ödemesi 2021’de 12 taksitle yapılacak. Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti kapsamında olacak.

Ciroya göre limit

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon lira ve altında cirosu olan işletmeler 50 bin lira, 3 milyon lira ile 25 milyon lira arasında cirosu olanlar da azami 100 bin lira kredi kullanabilecek.

Başvuru nasıl olacak?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İşletmeler, üye oldukları oda ve borsalardan faaliyet belgesi alarak, koşulsuz şartsız, Denizbank üzerinden krediye başvurabilecek. Başvuru için gereken faaliyet belgesi, TOBB’a bağlı oda ve borsaların tamamından online olarak alınabilecek. 2 hafta sonra kamu bankalarımız da projeye katılacak. Onlarla birlikte ‘Nefes Kredisi’ projemiz daha da güçlenecek” dedi.

Şimdi sıra bizde

TOBB öncülüğünde ilki 2016 yılında başlayan ve son açıklananla birlikte yedincisi hayata geçirilen nefes kredisi projesinde üçüncü kez yer alan DenizBank’ın Genel Müdürü Hakan Ateş de “KOBİ’lerimiz, koronavirüs ile mücadele döneminde, ülkemiz için büyük fedakarlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapattı. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Bu nefes kredisi projesinde 3 milyar lira tutarında krediyi, KOBİ’mize aktarmak için vargücümüzle çalışacağız” dedi.





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