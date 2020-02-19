100 bin konut projesinin il il kura tarihleri

Dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen ‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’ne 1 milyon 211 bin 518 kişi başvuruda bulunmuştu. 81 ilde inşa edilecek projelere başvuranlar, ev hayallerine bir an önce kavuşmak için büyük bir merakla kura tarihlerinin açıklanmasını bekliyordu. 221 proje için kura takvimi dün açıklanırken, 40 projeye az başvuru alındığından kura çekilmeyecek. Kura çekimini takip etmek isteyenler, belirlenen salona giderek canlı olarak izleyebilir. TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan canlı yayını izleyerek de kuraları takip edebilirsiniz. Bunları yapma şansınız olmadıysa, bir gün sonra TOKİ’nin resmi internet sitesi “www.toki.gov.tr” üzerinden açıklanan listelerden isminizi kontrol edebilirsiniz.

24 Şubat'ta başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen projeler için açıklanan takvime göre, ilk kura çekimi 24 Şubat’ta İzmir Karabağlar projesi ile başlayacak, 30 Haziran’da Yozgat Saraykent projesi ile son bulacak.

Çıkmayanlara iade

Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak. Kura çekilişi noter huzurunda TOKİ yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın şubelerinden geri alabilecek.

Ödeme planı

2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek.

Örneğin; 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, yüzde 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1.022 lira taksitle ev sahibi olacak.

Konutların kesin fiyatları şerefiyesine, katına göre belirlenip açıklanacak.

Kura çekilmeyecek projeler

Başvuru sayısı az olduğundan hak sahibi belirleme kurası çekilmeyecek olan projeler şöyle: “Aksaray Paşacık, Antalya Akseki, Aydın Çine, Batman Gercüş Kayapınar, Batman Sason, Bingöl Yedisu, Bursa Orhaneli, Çankırı Eldivan, Çankırı Şabanözü, Denizli Acıpayam, Denizli Baklan, Denizli Bekilli, Erzurum Pasinler, Eskişehir Günyüzü, Eskişehir İnönü, Eskişehir Mihalgazi, Eskişehir Sarıcakaya, Gümüşhane Arzularkabaköy, Hatay Payas, Kayseri Melikgazi, Kayseri Valiliği, Kırklareli Pınarhisar, Kilis Polateli, Konya Emirgazi, Manisa Kırkağaç, Mardin Yeşilli, Mardin Savur, Niğde Çiftlik, Sakarya Alandüzü, Siirt Eruh, Şanlıurfa Akçakale, Şanlıurfa Viranşehir, Şırnak Bettüşşebap, Şırnak Çalışkan, Şırnak Güçlükonak, Şırnak Karalar, Şırnak Uzungeçit, Van Başkale, Van Çatak, Yozgat Doğankent, Yozgat Boğazlayan.”

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU