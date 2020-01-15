100 bin konuta son başvuru günü

16 Aralık’tan itibaren süren başvurular için bugün son gün. Ziraat Bankası şubelerine giderek, 2+1’ler için 500 lira, 3+1’ler için 1.000 lira ücret karşılığında başvurular tamamlanabileceği gibi e-Devlet üzerinden de işlemler yapılabiliyor.

10 kat talep

100 bin konuta 10 kattan fazla talep geldi ve başvurular şu ana kadar 1 milyonu geçti. Kesin rakam bugün mesai saatleri sonunda belli olacak. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gelen talebe göre konutların hak sahiplerini belirlemek için kura ve inşaatlar için ihale süreci başlayacak. Kuraların şubat ayı itibarıyla başlaması bekleniyor. Konutların 1.5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.