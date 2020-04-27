100 bin konutta yeni kura takvimi: 28 Nisan'da başlıyor
Corona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen TOKİ'nin 100 bin sosyal konut kuraları, 28 Nisan'da yeniden başlıyor. Kurada hak sahibi olamayanlar ödemelerini bankamatik üzerinden ve EFT ile alabilecek. Kuralar internetten canlı yayınlanmaya devam edecek. Meltem Kara'nın haberi.
27 Nisan 2020, Pazartesi 15:26 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen 100 bin sosyal konutun kura çekilişleri 28 Nisan Salı günü yeniden başlıyor. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) yürüttüğü 81 ildeki 100 bin konuta, 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapılmış, kuralar 24 Şubat'ta başlamıştı. Şubat ve martta 11 ildeki 21 projenin kurası çekilmiş, 24 bin 551 hak sahibi belirlenmişti.
Virüse karşı önlem
Corona virüsün Türkiye'de de yaygınlaşmaya başlamasıyla önce 12 Mart'ta kura törenleri vatandaşların katılımına kapatılmış, yalnızca canlı yayınlar yapılmıştı. Ardından hak sahibi olamayanların başvuru bedellerini geri alırken bankalarda oluşabilecek sağlık risklerini engellemek için 23 Mart itibarıyla kuralar ileri bir tarihe ertelenmişti.
Bankamatik ve EFT
Bankalar, kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmeleri için çalışmalarını tamamladı. Böylece kuralar yeniden başlayabilecek. Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapanlar, hak sahibi olamadıklarında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden bankamatiklerden geri alabilecek. Halkbank ise vatandaşların hesabına EFT yapacak.
İnternetten canlı
Kura çekilişlerinde corona virüs önlemleri devam edecek. Bu kapsamda, vatandaşların kalabalık törenlerde bir araya gelmemesi ve sağlık riski oluşmaması için kuralar kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilecek. Törenleri izlemek isteyenler, belirtilen saatte TOKİ'nin sosyal medya hesapları (Twitter, Facebook, YouTube) üzerinden canlı izleyebilecek. Tüm kura takvimine www.toki.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
İşte yeni tarihler
28 Nisan Salı
Manisa Köprübaşı, Manisa Akhisar, Manisa Salihli, Denizli Güney
29 Nisan Çarşamba
Nevşehir Kozaklı, Nevşehir Acıgöl, Nevşehir Derinkuyu, Yozgat Saraykent
30 Nisan Perşembe
Isparta Aksu, Isparta Sütçüler, Konya Beyşehir Huğlu, Konya Beyşehir Üzümlü
4 Mayıs Pazartesi
Trabzon Şalpazarı, Trabzon Tonya, Erzurum Şenkaya
5 Mayıs Salı
Tunceli Akpazar, Ordu Gürgentepe, Hatay Belen
6 Mayıs Çarşamba
Hatay Yayladağ, Kırıkkale Çerikli, Çorum Uğurludağ,
7 Mayıs Perşembe
Çorum Oğuzlar, Bolu Mudurnu Taşkesti, Afyon Dinar (Konak Mahallesi)
8 Mayıs Cuma
Amasya Gümüşhacıköy, Kütahya Simav Demirci, Balıkesir Balya
11 Mayıs Pazartesi
Antalya (250), Antalya Alanya, Isparta Merkez Çünür
12 Mayıs Salı
Mersin (2000)
13 Mayıs Çarşamba
Adana Sarıçam Akkuyu, Adana Sarıçam Buruk,
14 Mayıs Perşembe
Gaziantep Şahinbey
15 Mayıs Cuma
Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir
20 Mayıs Çarşamba
Şanlıurfa Karaköprü Maşuk, Şanlıurfa Eyyübiye Küçükler
21 Mayıs Perşembe
Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu
22 Mayıs Cuma
Batman Merkez, Mardin Artuklu, Siirt Merkez, Siirt kurtalan
27 Mayıs Çarşamba
Şırnak Uludere, Hakkari (300), Van Tuşba Bardakçı
28 Mayıs Perşembe
Van Erciş, Bitlis (300), Muş Merkez
29 Mayıs Cuma
Bingöl (294), Tunceli (200), Elazığ Maden,
1 Haziran Pazartesi
Elazığ Merkez Bizmişen, Elazığ Merkez Yemişlik, Malatya Yazıhan
2 Haziran Salı
Malatya (822), Gaziantep Nizip, Adıyaman Kahta, Adıyaman Merkez
3 Haziran Çarşamba
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Isparta Eğirdir, Şanlıurfa Birecik,
4 Haziran Perşembe
Kahramanmaraş Onikişubat, Burdur Karamanlı, Burdur Merkez Kurna, Kahramanmaraş Afşin
5 Haziran Cuma
Kahramanmaraş Elbistan, Kahramanmaraş Göksun,
8 Haziran Pazartesi
Antalya Korkuteli, Muğla Seydikemer, Çorum Merkez, Kastamonu Tosya,
9 Haziran Salı
Muğla Milas, Muğla Kavaklıdere, Kastamonu Ağlı
10 Haziran Çarşamba
Kastamonu Merkez, Aydın Merkez, Aydın Söke
11 Haziran Perşembe
Samsun 19 Mayıs, Denizli Honaz, Sinop Boyabat, Sinop Durağan
12 Haziran Cuma
Denizli Pamukkale Kocadere, Sinop Merkez
15 Haziran Pazartesi
İzmir Selçuk, Denizli Pamukkale
16 Haziran Salı
Samsun Canik, Samsun Atakum
17 Haziran Çarşamba
Giresun Merkez Aksu, Manisa Şehzadeler, Gümüşhane (250)
18 Haziran Perşembe
Bursa Gemlik, Yalova Merkez, Bayburt (300), Manisa Yunusemre
19 Haziran Cuma
Çanakkale Merkez, Trabzon (480), Trabzon Araklı
22 Haziran Pazartesi
Rize Merkez, Edirne Merkez, Eirne Lalapaşa, Trabzon Sürmene
23 Haziran Salı
Kırklareli Merkez, Artvin (300), Rize Muradiye,
24 Haziran Çarşamba
Tekirdağ Çorlu Kemalettin, Tekirdağ Hayrabolu, Tekirdağ Çorlu Muhittin
25 Haziran Perşembe
Ardahan Merkez, Ardahan Göle, Kars Merkez
26 Haziran Cuma
Ankara Beypazarı, Bursa Gürsu, Kars Sarıkamış, Ankara Nallıhan
29 Haziran Pazartesi
Ankara Çubuk, Ağrı (500), Iğdır (300), Burdur Yeşilova, Balıkesir Susurluk
30 Haziran Salı
Kayseri Sarıoğlan, Erzurum Merkez (1.100),
1 Temmuz Çarşamba
Tunceli Mazgirt, Erzincan Üzümlü, Erzurum Merkez (1.158)
2 Temmuz Perşembe
Sivas Akıncılar, Erzincan İliç, Erzincan (195), Ankara Bala
3 Temmuz Cuma
Eskişehir Çifteler, Karaman Akçaşehir, Sivas Merkez,
6 Temmuz Pazartesi
Konya Tuzlukçu, Ordu Gölköy, Ordu Aybastı, Konya Beyşehir Küçükavşar
7 Temmuz Salı
Tokat Turhal, Afyon İscehisar, Amasya (421), Eskişehir Beylikova
8 Temmuz Çarşamba
Eskişehir Sivrihisar, Konya Altınekin, Konya Cihanbeyli, Konya Ereğli
9 Temmuz Perşembe
Osmaniye (500), Kırıkkale Keskin, Kilis Merkez
10 Temmuz Cuma
Gaziantep İslahiye, Gaziantep Nurdağı, Kırşehir Merkez
13 Temmuz Pazartesi
Kırıkkale Bahşılı, Aksaray Eskil, Aksaray Sultanhanı, Bursa Mustafakemalpaşa
14 Temmuz Salı
Niğde (200), Kırıkkale Yahşihan, Balıkesir Altıeylül
16 Temmuz Perşembe
Bolu (300), Uşak Merkez,
17 Temmuz Cuma
Bilecik Bozüyük, Düzce Merkez, Karabük Merkez Belen
20 Temmuz Pazartesi
Zonguldak Merkez, Bilecik Gölpazarı, Zonguldak Çaycuma, Sakarya Kocaali
21 Temmuz Salı
Bartın Merkez, Bartın Ulus Abdipaşa, Kütahya Simav, Çankırı Merkez
22 Temmuz Çarşamba
Ankara Güdül, Bursa Yenişehir, Bursa İnegöl
23 Temmuz Perşembe
Çankırı Çerkeş, Afyon Sandıklı, Afyon (225), Afyon Merkez Çetinkaya
24 Temmuz Cuma
Afyon Merkez Sadıkbey, Afyon Evciler, Denizli Bozkurt, Kütahya Merkez (451)
27 Temmuz Pazartesi
Kütahya Tavşanlı, Denizli Çivril, Manisa Kula
28 Temmuz Salı
Balıkesir Altıeylül
29 Temmuz Çarşamba
Eskişehir Odunpazarı Mamuca