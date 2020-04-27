Corona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen 100 bin sosyal konutun kura çekilişleri 28 Nisan Salı günü yeniden başlıyor. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) yürüttüğü 81 ildeki 100 bin konuta, 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapılmış, kuralar 24 Şubat'ta başlamıştı. Şubat ve martta 11 ildeki 21 projenin kurası çekilmiş, 24 bin 551 hak sahibi belirlenmişti.

Virüse karşı önlem

Corona virüsün Türkiye'de de yaygınlaşmaya başlamasıyla önce 12 Mart'ta kura törenleri vatandaşların katılımına kapatılmış, yalnızca canlı yayınlar yapılmıştı. Ardından hak sahibi olamayanların başvuru bedellerini geri alırken bankalarda oluşabilecek sağlık risklerini engellemek için 23 Mart itibarıyla kuralar ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bankamatik ve EFT

Bankalar, kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmeleri için çalışmalarını tamamladı. Böylece kuralar yeniden başlayabilecek. Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapanlar, hak sahibi olamadıklarında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden bankamatiklerden geri alabilecek. Halkbank ise vatandaşların hesabına EFT yapacak.

İnternetten canlı

Kura çekilişlerinde corona virüs önlemleri devam edecek. Bu kapsamda, vatandaşların kalabalık törenlerde bir araya gelmemesi ve sağlık riski oluşmaması için kuralar kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilecek. Törenleri izlemek isteyenler, belirtilen saatte TOKİ'nin sosyal medya hesapları (Twitter, Facebook, YouTube) üzerinden canlı izleyebilecek. Tüm kura takvimine www.toki.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

İşte yeni tarihler

28 Nisan Salı

Manisa Köprübaşı, Manisa Akhisar, Manisa Salihli, Denizli Güney

29 Nisan Çarşamba

Nevşehir Kozaklı, Nevşehir Acıgöl, Nevşehir Derinkuyu, Yozgat Saraykent

30 Nisan Perşembe

Isparta Aksu, Isparta Sütçüler, Konya Beyşehir Huğlu, Konya Beyşehir Üzümlü

4 Mayıs Pazartesi

Trabzon Şalpazarı, Trabzon Tonya, Erzurum Şenkaya

5 Mayıs Salı

Tunceli Akpazar, Ordu Gürgentepe, Hatay Belen

6 Mayıs Çarşamba

Hatay Yayladağ, Kırıkkale Çerikli, Çorum Uğurludağ,

7 Mayıs Perşembe

Çorum Oğuzlar, Bolu Mudurnu Taşkesti, Afyon Dinar (Konak Mahallesi)

8 Mayıs Cuma

Amasya Gümüşhacıköy, Kütahya Simav Demirci, Balıkesir Balya

11 Mayıs Pazartesi

Antalya (250), Antalya Alanya, Isparta Merkez Çünür

12 Mayıs Salı

Mersin (2000)

13 Mayıs Çarşamba

Adana Sarıçam Akkuyu, Adana Sarıçam Buruk,

14 Mayıs Perşembe

Gaziantep Şahinbey

15 Mayıs Cuma

Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir

20 Mayıs Çarşamba

Şanlıurfa Karaköprü Maşuk, Şanlıurfa Eyyübiye Küçükler

21 Mayıs Perşembe

Diyarbakır Yenişehir Üçkuyu

22 Mayıs Cuma

Batman Merkez, Mardin Artuklu, Siirt Merkez, Siirt kurtalan

27 Mayıs Çarşamba

Şırnak Uludere, Hakkari (300), Van Tuşba Bardakçı

28 Mayıs Perşembe

Van Erciş, Bitlis (300), Muş Merkez

29 Mayıs Cuma

Bingöl (294), Tunceli (200), Elazığ Maden,

1 Haziran Pazartesi

Elazığ Merkez Bizmişen, Elazığ Merkez Yemişlik, Malatya Yazıhan

2 Haziran Salı

Malatya (822), Gaziantep Nizip, Adıyaman Kahta, Adıyaman Merkez

3 Haziran Çarşamba

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Isparta Eğirdir, Şanlıurfa Birecik,

4 Haziran Perşembe

Kahramanmaraş Onikişubat, Burdur Karamanlı, Burdur Merkez Kurna, Kahramanmaraş Afşin

5 Haziran Cuma

Kahramanmaraş Elbistan, Kahramanmaraş Göksun,

8 Haziran Pazartesi

Antalya Korkuteli, Muğla Seydikemer, Çorum Merkez, Kastamonu Tosya,

9 Haziran Salı

Muğla Milas, Muğla Kavaklıdere, Kastamonu Ağlı

10 Haziran Çarşamba

Kastamonu Merkez, Aydın Merkez, Aydın Söke

11 Haziran Perşembe

Samsun 19 Mayıs, Denizli Honaz, Sinop Boyabat, Sinop Durağan

12 Haziran Cuma

Denizli Pamukkale Kocadere, Sinop Merkez

15 Haziran Pazartesi

İzmir Selçuk, Denizli Pamukkale

16 Haziran Salı

Samsun Canik, Samsun Atakum

17 Haziran Çarşamba

Giresun Merkez Aksu, Manisa Şehzadeler, Gümüşhane (250)

18 Haziran Perşembe

Bursa Gemlik, Yalova Merkez, Bayburt (300), Manisa Yunusemre

19 Haziran Cuma

Çanakkale Merkez, Trabzon (480), Trabzon Araklı

22 Haziran Pazartesi

Rize Merkez, Edirne Merkez, Eirne Lalapaşa, Trabzon Sürmene

23 Haziran Salı

Kırklareli Merkez, Artvin (300), Rize Muradiye,

24 Haziran Çarşamba

Tekirdağ Çorlu Kemalettin, Tekirdağ Hayrabolu, Tekirdağ Çorlu Muhittin

25 Haziran Perşembe

Ardahan Merkez, Ardahan Göle, Kars Merkez

26 Haziran Cuma

Ankara Beypazarı, Bursa Gürsu, Kars Sarıkamış, Ankara Nallıhan

29 Haziran Pazartesi

Ankara Çubuk, Ağrı (500), Iğdır (300), Burdur Yeşilova, Balıkesir Susurluk

30 Haziran Salı

Kayseri Sarıoğlan, Erzurum Merkez (1.100),

1 Temmuz Çarşamba

Tunceli Mazgirt, Erzincan Üzümlü, Erzurum Merkez (1.158)

2 Temmuz Perşembe

Sivas Akıncılar, Erzincan İliç, Erzincan (195), Ankara Bala

3 Temmuz Cuma

Eskişehir Çifteler, Karaman Akçaşehir, Sivas Merkez,

6 Temmuz Pazartesi

Konya Tuzlukçu, Ordu Gölköy, Ordu Aybastı, Konya Beyşehir Küçükavşar

7 Temmuz Salı

Tokat Turhal, Afyon İscehisar, Amasya (421), Eskişehir Beylikova

8 Temmuz Çarşamba

Eskişehir Sivrihisar, Konya Altınekin, Konya Cihanbeyli, Konya Ereğli

9 Temmuz Perşembe

Osmaniye (500), Kırıkkale Keskin, Kilis Merkez

10 Temmuz Cuma

Gaziantep İslahiye, Gaziantep Nurdağı, Kırşehir Merkez

13 Temmuz Pazartesi

Kırıkkale Bahşılı, Aksaray Eskil, Aksaray Sultanhanı, Bursa Mustafakemalpaşa

14 Temmuz Salı

Niğde (200), Kırıkkale Yahşihan, Balıkesir Altıeylül

16 Temmuz Perşembe

Bolu (300), Uşak Merkez,

17 Temmuz Cuma

Bilecik Bozüyük, Düzce Merkez, Karabük Merkez Belen

20 Temmuz Pazartesi

Zonguldak Merkez, Bilecik Gölpazarı, Zonguldak Çaycuma, Sakarya Kocaali

21 Temmuz Salı

Bartın Merkez, Bartın Ulus Abdipaşa, Kütahya Simav, Çankırı Merkez

22 Temmuz Çarşamba

Ankara Güdül, Bursa Yenişehir, Bursa İnegöl

23 Temmuz Perşembe

Çankırı Çerkeş, Afyon Sandıklı, Afyon (225), Afyon Merkez Çetinkaya

24 Temmuz Cuma

Afyon Merkez Sadıkbey, Afyon Evciler, Denizli Bozkurt, Kütahya Merkez (451)

27 Temmuz Pazartesi

Kütahya Tavşanlı, Denizli Çivril, Manisa Kula

28 Temmuz Salı

Balıkesir Altıeylül

29 Temmuz Çarşamba

Eskişehir Odunpazarı Mamuca



