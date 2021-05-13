100 bin TL değerindeki motosikleti, 30 saniyede çaldılar

Hırsızlık olayı, dün sabah saat 07.00 sıralarında, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre motosiklet ile gelen 2 kişi, site bahçesinde park halinde olan motosikleti, disk ve direksiyon kilidini kırarak, çaldı. Hırsızlık, Muhittin Kara'nın motosikletini park ettiği yerde bulamamasıyla ortaya çıktı. Kara'nnın şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde; şüphelilerin gelişleri, disk ve direksiyon kilidini kırarak, motosikleti çalmaları yer alıyor.

Motosikletin sahibi Muhittin Kara, “Sitenin bahçe kapısını bozuyorlar. Motosikletin alarmlı disk kilidini ve direksiyon kilidini kırıyorlar. Motoru çalıp, götürüyorlar. İki motor olduğu için arkadaki çalışan motorla benim motoru iterek götürmüşler. Bu aralar Kozyatağı Mahallesi’nde çalınan çok motor oldu, polisten yardım bekliyoruz. Çok mağduruz, şu anki piyasa değeri 100 bin lira ediyor” diye konuştu.

Murat KORKMAZ-İSTANBUL(DHA)



