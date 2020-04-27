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Ekonomi '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kuraları 28 Nisan'da başlıyor

'100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kuraları 28 Nisan'da başlıyor

Ekonomi

'100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kuraları 28 Nisan'da başlıyor

100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin 6 ildeki kura çekilişi 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

27 Nisan 2020, Pazartesi 21:49 Son Güncelleme:
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Corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin 6 ildeki kura çekilişi 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, detaylara "http://toki.gov.tr" adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabileceği belirtildi.

AA



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