Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nin üzerinden 21 yıl geçti. Meclis Araştırma Komisyonu’nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti ve 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaşanan bu acıya rağmen, Türkiye’deki 17 milyon 682 bin sigorta yapılabilir konutun, yalnızca 9 milyon 719 bininin zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

68 il fay hattında

Oysa Türkiye’de 68 il deprem fayları üzerinde. Yani her an risk altında. Önceliğimiz hayatta kalmak ama sonrasında oluşabilecek maddi kayıpları en aza indirmek için önlem almak ve hemen harekete geçmek gerekiyor. Bunda da ilk ve en pratik yol ise sigorta. Ardından dayanıklılık testi ve güçlendirme geliyor. Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) Sakarya İl Temsilcisi Ali Esen, “Sigorta için çok ciddi talep var ama yeterli değil” dedi.

Yıllık bedel düşük

İnsanların çok düşük bir bedel karşılığında evlerini sigorta ettirebildiklerini dile getiren Esen, “Deprem sigortası hayati öneme sahip. 100 metrekare ev için yıllık 240 lira karşılığında sigorta yaptırılabiliyor” dedi. 7 risk grubu ve 2 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 14 prim tarife fiyatı bulunuyor. 100 metrekarelik evlerde bu tutar 37 lira ila 324 lira arasında değişiyor.

Zarar durumunda ne kadar öder?

DASK, her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlıyor. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı 1 Ocak’tan itibaren bütün yapı tiplerinde 240 bin lira olarak belirlendi. Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin büyüklüğü, yapı tarzı ve arsa değeri dikkate alınıyor.

Vakit kaybetmeden risk testi yaptırın

Binanızın sağlamlığından endişe ediyorsanız, ilk yapmanız gereken binanıza sağlamlık testi yaptırmak. Bunun da daire başı maliyeti 300-500 lira arasında. Binasını depreme karşı güvenli hale getirmek isteyenler mühendislik bürolarına müracaat edebiliyor. Bu firmaların meslek odasına kayıtlı olmasına dikkat edilmeli. Güçlendirmenin maliyetine de bakılmalı. Bu maliyet binadaki hasara göre değişiyor. Ama güçlendirme maliyetinin, binanın yıkılıp yeniden yapılma maliyetinin yüzde 40-50’si civarında olması önemli. Uzmanlar güçlendirmenin yeniden inşaya göre daha az maliyetli olduğunu belirtiyor.

DASK neden gerekiyor?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altına alınır. Teminat kapsamında ise şunlar bulunur:

Temeller.

Ana duvarlar.

Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar.

Bahçe duvarları.

İstinat duvarları.

Tavan ve tabanlar.

Merdivenler.

Asansörler.

Sahanlıklar.

Koridorlar.

Çatılar.

Bacalar.

Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri.







