Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 100 gün ücretsiz...

Normalleşme sürecinde işten çıkarmalar yönünde bir gelişme olursa veya kişi kendi rızasıyla çıkarsa, sağlık hizmetinden 100 gün daha ücretsiz yararlanabiliyor.

GELİR TESTİ ŞART

İşsiz kalan fakat işsizlik sigortasından maaş alamayan kişilere öncelikle, işten ayrıldıktan sonra 10 gün daha sağlık hizmetinden yararlanma hakkı sağlanıyor. Bu süre sonunda kişinin eğer bir sosyal güvencesi yoksa gelir testine girmesi gerekiyor. Yaşadığı hane içinde kişi başına düşen gelir 1.192 liranın (2021 için) altındaysa, bu kişinin primini devlet ödüyor.

90 GÜN PRİM KOŞULU

Eğer gelir 1.192 liranın üzerindeyse, kişinin 107 lira Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemesi gerekiyor. Diğer yandan işsiz kalan bir kişinin son 1 yıl içinde 90 gün ödenmiş primi varsa bu kişi, 90 gün daha sağlık hizmetinden prim ödemeden ücretsiz yararlanabiliyor. Yani toplamda 10+90=100 gün prim ödemesi gerekmiyor ve bedava sağlık imkanı doğuyor.

MAAŞ ALAN İÇİN

İşsiz kalan fakat son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemesi olan kişiler, işsizlik sigortasından maaş almaya başlayacakları için işsiz kalır kalmaz gelir testi yaptırmak veya GSS primi ödemek zorunda değil. Bu kişiler en az 6 ay boyunca işsizlik maaşı alacakları için bu sürenin sonuna kadar ailesiyle birlikte ücretsiz olarak sağlık hizmetinden faydalanabiliyor.