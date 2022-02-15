Türkiye 100 gündür kayıp olan Adem'den sevindiren haber geldi

100 gündür kayıp olan Adem'den sevindiren haber geldi

Türkiye

100 gündür kayıp olan Adem'den sevindiren haber geldi

Afyonkarahisar'da kendisinden 100 gün boyunca haber alınamayan Adem Sağlam'dan sevindiren haber geldi. 100 gün sonra bulunan ve ailesine teslim edilen Sağlam'ın bu süreçte hastanede kaldığı öğrenildi.

15 Şubat 2022, Salı 12:05 Son Güncelleme:
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Dişli beldesi Yukarı Mahalle'de annesi ve babasını uzun zaman önce kaybeden ve ağabeyi Ali Sağlam ile birlikte yaşayan Adem Sağlam, kasım ayında kayboldu. Ali Sağlam'ın ihbarıyla başlatılan arama çalışmasında Adem Sağlam'a dair ize rastlanmadı. Ali Sağlam, 3 aydan uzun süre haber alamadığı kardeşinin hayatından endişe ettiğini belirterek, kardeşini görenlerin polis ve jandarmaya ihbarda bulunmasını istedi.



Bolvadin Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dişli beldesi ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürdü. Ali Sağlam'ın açıklamaları sonrası Adem Sağlam'ı görenler polise haber verdi. Adem Sağlam 100 gün sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi binasında bulundu. Sağlık kontrolünün ardından durumunun iyi olduğu belirlenen Sağlam, jandarma tarafından ailesine teslim edildi. Adem Sağlam'ın geceleri hastanede barındığı öğrenildi.

Adem Sağlam, "Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde kalıyordum, polis, jandarma beni buldu. Aileme, teslim ettiler. Sağlığım iyi" dedi.

İlyas Kaan TAYTAK/DHA


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