Ama 100 kişiden sadece 6’sı yüzme biliyor. Olimpiyatlarda yüzme dalında tek madalyamız yok. Tam da bu nedenle hem Türkiye’de yüzme bilincini artırmak hem de ülke tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ‘Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’ düzenleniyor. 21 Temmuz Pazar günü Kanlıca’dan başlayıp Kuruçeşme’de bitecek olan yarış 59 ülkeden yüzücüyü İstanbul’da buluşturacak.

89 YAŞINDA YÜZÜCÜ VAR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Samsung’un katkılarıyla düzenlenecek yarışta, Türkiye’den ve yurtdışından 2 bin 400 kişi Asya Kıtası’ndan Avrupa Kıtası’na yüzerek en hızlı geçen kişi olarak ‘Kıtalararası Yüzücü’ unvanını alacak. 14 yaşından 89 yaşına kadar her yaş grubundan yerli ve yabancı katılımcıları bir araya getiren yarışmanın 27 yıldır Türkiye ekonomisine katkısı 24 milyon dolar. Bir yarışmanın toplam maliyeti ise 2.5 milyon TL.

15 YILDIR ANA SPONSOR

Yarışla ilgili açıklama yapan Samsung Electronics’in Türkiye Başkanı DaeHyun Kim de şunları söyledi: “Bu yıl 59 ülkeden yüzücüyü iki kıta arasındaki Boğaz’da kulaçlarla bir araya getiriyoruz yani dünyanın neredeyse üçte biri Boğaz’da buluşuyor. Sporla özdeşleşen değerlerin toplumlara olan katkısının farkındayız. Bu kapsamda Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 15 yıldır destek vermekten gurur duyuyoruz.”

28 DAKİKADA DOLDU

Dünyada iki kıta arasında düzenlenen ilk ve tek yarışma olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na başvuran yabancı katılımcı sayısında bu yıl rekor kırıldığını belirten TMOK Başkanı Uğur Erdener, “Bugüne kadar 86 ülkeden 7 bin yabancı yüzücünün katıldığı etkinlikte 1200 kişi olan yurtdışı kontenjan kotası sadece 28 dakikada doldu. Bu yıl ilk kez Endonezya, Umman, Pakistan, Peru ve Filipinler’den yüzücüler de katılacak” dedi.

Hülya Çaylak