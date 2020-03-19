100 milyarlık virüs kalkanı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüsün olası ekonomik etkilerine karşı alınan ve 83 milyonu ilgilendiren 100 milyar liralık tedbir paketini açıkladı. Buna göre; 10 sektörde vergi ve SGK prim ödemeleri 6’şar ay ertelenecek. En düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarılacak. İkramiyeler nisan başında ödenecek. Nakit akışı bozulan esnafın bankalara borcu 3 ay ötelenecek. İşte destek paketinin detayları...

Vergi ve prime erteleme

Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstilkonfeksiyon ve etkinlikorganizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV ile SGK primlerinin nisan, mayıs haziran ödemeleri 6 ’şar ay ertelendi.

En düşük emekli maaşı 1500 TL

En düşük emekli maaşı 1500 liraya yükselecek.

Emeklilerin bayram ikramiyesi nisan ayı başında ödenecek.

Emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmeden hesaplarına yatırılması sağlanacak.

Firmaların kredi ödemelerine 3 ay erteleme geldi

Salgınla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek.

Yaşlıların sağlını evde takip sistemi

Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak.

İstanbul ve ankara’da 65 yaş üstü herkese kolonya ve maske dağıtılacak.

Doktor takviyesi

Kamu bankaları 76 yaş üzeri yaşlıların emekli maaş ödemesini isterlerse evlerinde yapacak.

Huzur evlerinde doktor takviyesi yapılacak.

Krediler 3 ay faizsiz ertelenecek

İşlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnafın Halkbank’a olan kredi borçlarının, nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Vatandaş için kredi paketi

Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin devreye alınması teşvik edilecek.

Konut kredisinde peşinat inecek

500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarı yüzde 90’a çıkacak, peşinat yüzde 10’a inecek.

Kısa çalışma ödeneği devreye girecek

Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilirken işverenlerin maliyeti azaltılacak.

THY’ye gereken destek verilecek

İşverenin 2 aylık telafi çalışma süresi hakkı 4 aya çıkartılacak.

İç hat havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KdV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indi.

İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak ayrılacak.

Finans kurumlarından krediyi kolaylaştırması talep edildi.

Bu paketten yararlanmak isteyenler için istihdam kaybına yol açmama şartı getirildi.

76 yaş ve üzeri emekliye maaş ödemesi evde

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan diğer önemli maddeler şöyle:

Kamu bankalarımız 76 yaş üzeri emeklilerimizin maaş ödemelerini, isterlerse evlerinde yapacaklar.

Huzurevlerimizdeki doktor sayısını da artırarak, yaşlılarımızın sağlığını daha yakından takip edeceğiz.

Sağlık kuruluşlarımızın üzerine binecek yükü hafifletmemiz gerekiyor.

Vatandaşlarımızdan, hayati olmayan sağlık sorunlarına, mümkün olduğu kadar aile hekimleri vasıtasıyla çözüm aramalarını özellikle rica ediyorum.

Yüksek ateş, kuvvetli öksürük ve nefes darlığı gibi hastalık belirtileri ortaya çıkan vatandaşlarımız ise paniğe kapılmadan, öncelikle Sağlık Bakanlığımızın ALO 184 hattını aramalıdır.

65 yaş üstüne kolonya ve maske

Cumhurbaşkanı Erdoğan, virüse karşı riskli grupta yer alan yaşlılara özel önlemlere de değindi. Erdoğan, “Bilim Kurulumuzun önerisiyle, önce İstanbul ve Ankara’da başlatılacak bir çalışmayla, 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız” dedi

İşte devreye alınacak tedbirler:

Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şar ay erteliyoruz. Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz. Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz. Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz. Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10'a düşüreceğiz. Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülmesini sağlayacağız. Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz. Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz. Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandıracağız. Böylece faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız. En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz. İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.







