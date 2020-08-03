100 milyon liralık yatırım fonu geliyor

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca (TOGG) 2019'un Aralık ayında tanıtımı yapılan, geçen ay da Bursa-Gemlik’te fabrikasının temeli atılan ilk yerli ve milli otomobil, merkezinin bulunduğu Bilişim Vadisi’ni de hareketlendirdi. TOGG’un paydaşlarından olan veya üretim süreçlerinde yer almayı planlayan uluslararası teknoloji firmalarından, Bilişim Vadisi’nde ofis açmak isteyen sayısı yüzde 50 arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yerleşik firma sayısı 79’dan 112’ye çıktı” diye konuştu.

Merkeze dönüşüyor

Otomotiv sektöründe önemli bir konuma sahip EDAG, Bilişim Vadisi’nde yerini alırken, başka bir uluslararası şirket olan FEV ile de sözleşme imzalandığını belirten Varank, “Vadiyi, teknoloji tabanlı girişimciliğin de merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla 100 milyon liralık bir ‘girişim sermayesi yatırım fonu’ kurulacak. Ulaşım, haberleşme, nesnelerin interneti, finans, siber güvenlik, robotik ve otomasyon gibi alanlardaki projeleri, bu fonla birlikte değerlendirmek istiyoruz” dedi.