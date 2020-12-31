Milli Piyango sorgulama ekranı... Büyük ikramiye ve amorti rakamlarının çekilişi canlı yayında gerçekleşti. 100 milyon TL hayali kuran vatandaşlar biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini kontrol ediyor. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, Milli Piyango sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarası ve amorti rakamları...

100 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL'lik büyük ikramiye "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin alındığı yer Manisa Akhisar olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AMORTİ RAKAMLARI

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MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bilet sorgulama ekranına Milliyet.com.tr hızlı sorgulama ekranından ulaşabilirsiniz. Çekiliş sonuçlandığında ilgili alana bilet numaranızı yazarak sorgula butonuna bastığınızda biletinize isabet eden ikramiye tutarı belli olacaktır.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE

2021 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sıralı tam listeye Milliyet.com.tr Milli Piyango çekiliş sonuçları sayfasından ulaşabilirsiniz. Milli Piyango çekiliş sonuçlarınızı ister bilet sorgulama ekranına girerek hızlıca kontrol edebilir; isterseniz sıralı listeden bakabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Milli Piyango'da tam biletinize ikramiye isabet ederse ikramiyenin tamamı, yarım bilete isabet ederse ikramiyenin yarısı, çeyrek bilete ikramiye isabet ederse biletin dörtte biri kazanılmış oluyor.

MİLLİ PİYANGO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2021 Milli Piyango'da büyük ikramiye tam 100 milyon TL. Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL.

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

100 Milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi 1 numara ile kaçıran talihlilere teselli ikramiyesi olarak 100 bin TL veriliyor



