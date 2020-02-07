2012'de moda endüstrisindeki modellerin seslerini duyurması haklarının korunması için kurulan Model Alliance oluşumu, Amerikan kadın iç giyim ve güzellik ürünleri firması Victoria's Secret'ı'taciz ve istismar kültürüne son verme' çağrısında bulunan bir açık mektup yayımladı. 100 model tarafından imzalanan mektupta şirket vücut şekli konusundaki baskıya, kadın ayrımcılığına, taciz ve istismara son vermeye davet edildi. Mektup "Melekler Cehenemde: Victoria Secret'ın İçindeki Kadın Ayrımcılığı' başlığıyla New York Times gazetesinde yayımlandı.

'Gülüp geçtiniz'

Yazıda ayrıca Victoria Secret'ta görev yapmış 30 eski yönetici ve çalışan, görüşlerine iddialarına yer verildi. Çok sayıda kişi, şirket içerisinde maruz kaldığı istismarın detaylarını paylaştı. Model Alliance, Instagram'da paylaştığı bir gönderide ise şu ifadeleri kullandı "Bu istismara sadece gülünüp geçildi ve normal karşılandı. Bu neredeyse beyin yıkamaydı. Bununla ilgili bir şey yapmayı deneyen herkes sadece görmezden gelindi. Cezalandırıldılar". Yazıda ayrıca 5 ay önce Victoria's Secret CEO'su John Mehas ayrımcılık ve tacizle ilgili olarak bilgilendirildiği, buna karşı harekete geçmesi talebinde bulunulduğu fakat şirketin harekete geçmeyi 'reddettiği' detayına yer verildi.

Bella Hadid de iddiada bulunmuştu

İlk kez 2016 yılında firmanın defilesinde podyuma çıkan Bella Hadid, Victoria's Secret ile çalışırken tacize uğradığını söylemişti. Hadid markanın pazarlama şefi Ed Razek'in tacizine uğradığını iddia etmişti.