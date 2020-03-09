Dünya 100 yaşındaki Çinli koronavirüsü yendi

100 yaşındaki Çinli koronavirüsü yendi

Dünya

100 yaşındaki Çinli koronavirüsü yendi

Wuhan’da 100 yaşında bir Çinli, koronavirüsü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti.

09 Mart 2020, Pazartesi 00:07 Son Güncelleme:
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Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde 3 bin 800’den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsünü yenen en yaşlı insan, 100 yaşındaki bir Çinli oldu. Virüs teşhisi konulmasıyla beraber 24 Şubat’ta Wuhan’da bir hastaneye kaldırılan 100 yaşındaki adam, iyileşmesinin ardından taburcu edildi. Yaşlı adamın, alzheimer, hipertansiyon ve kalp problemlerinin de olduğu açıklanırken, tedavisinde anti-viral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı belirtildi.

Yaşlı adamla beraber 80 hastanın daha iyileşerek, taburcu edildiği bildirildi.



PEKİN (İHA)


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