100. yaşını “İsterse Yapar” hareketiyle kutluyor

Marka bu kapsamda kız çocuk haklarını ve eşitliğini gözeten bağımsız yardım kuruluşu Plan International’la birlikte regl hijyen çözümlerine 2,5 milyon Dolar yatırım yapmak için harekete geçti. Bir yıl önce Türkiye’de Kızlar Sahada ile iş birliğine giderek Anadolu’da olduğu kadar büyük şehirlerde de çeşitli klişelere sıkışmış olan futboldaki tabuları yıkmayı hedefleyen Kotex, şimdi global çapta da önemli bir harekete öncülük ediyor. Kotex, milyonlarca kadın ve kız çocuğunu etkileyen regl hijyeni ve eğitimi konusundaki eksikliğe dikkat çekmek için WASH United tarafından 2014 yılında başlatılan küresel bir farkındalık programı olan 28 Mayıs Regl Hijyen Günü’nü (Menstrual Hygiene Day) de destekliyor.

COVID-19 sürecinde tüm Türkiye’deki kadın sağlık çalışanlarına 700.000 hijyenik ped desteği sağlayarak sağlık çalışanlarına minnettarlıklarını kendi dillerinde ifade ettiklerini hatırlatan Kimberly-Clark Türkiye Genel Müdürü Sibel Demir; “Yıllar önce bir sağlık çalışanı tarafından keşfedilen dünyanın ilk hijyenik pedi Kotex olarak sahip olduğumuz bu özel mirasa sahip çıkıyoruz. Sektöründeki klişe ve önyargıları yıkmayı hedefleyerek tüketicilerine cesur, farklı, modern ve ön kabullerden bağımsız bir iletişim diliyle yaklaşmaya devam ediyoruz. 100. yılımızı kutlarken ‘İsterse Yapar’ hareketimizle kadınların önündeki bariyerleri yıkmaya, onları her alanda desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

COVID-19 sürecine de vurgu yapan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: “COVID-19 salgını bize tüm olumsuzluklarının yanında doktorlar, hemşireler, bilim insanları, mühendisler, çiftçiler, kamu görevlileri, gönüllüler gibi birçok meslek grubunda yer alan kadınların gücünü ve rolünün önemini de gösterdi. Fakat aynı zamanda pandemi kaynaklı iş kaybının kadınlarda daha fazla olduğunu ve 185 ülkede 743 milyondan fazla kız çocuğunun okula gidemediğini görüyoruz. Biz de toplum içindeki tabularla savaşmak, eğitime erişim sağlamak ve kadınların hayallerini sürdürmelerine destek olmak için yeni kapılar açmak için Plan International’la güçlerimizi birleştirdik. Bu işbirliği çerçevesinde regl hijyeni ürünlerine ve eğitimine erişim eksikliğini ele alarak temel hijyen ve regl hijyeni eğitimi dedahil olmak üzere regl hijyen çözümlerine dünya çapında üç yıl boyunca 2,5 milyon dolar yatırım yapıyoruz.”