Türkiye 100. yıla özel uçuş

100. yıla özel uçuş

Türkiye

100. yıla özel uçuş

Türk Hava Yolları 23 Nisan'ın 100'üncü yılan özel bir uçuş gerçekleştirdi. TK1920 sefer sayılı uçak ile Ankara semalarında ay ve yıldız çizilerek uçuş yapıldı.

23 Nisan 2020, Perşembe 12:20 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu sabah 09:00’da özel bir uçuş düzenledi. Bayrak Taşıyıcı Havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını TK1920 olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da teaser içerikleri paylaştı.

Gerçekleştirilecek bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edildi: //air.tk/TK1920

Türk Hava Yolları’nın bu özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise yarın akşam saat tam 19:20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.


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