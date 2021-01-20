100 yıllık film şirketi Warner Bros logo değiştiriyor

Warner Bros, uzun zamandır kullandığı logoyu değiştireceğini açıkladı. Pentagram adındaki bir şirketin tasarladığı yeni logoyu 100'üncü yılına özel 2023 senesinde kullanmaya başlayacak.

Daha önce otomobil sektöründeki BMW, Volkswagen, Fiat ve Kia gibi isimlerin logo değiştirme kararı aldığını açıklamıştı. Bu şirketler genel itibariyle eski logolarından izler taşıyan daha dinamik logolara geçiş yaptı.

Logo değiştiren küresel şirketler arasına katılan Warner Bros, şimdiye kadar onlarca logo tasarlattı. Karar kılınan logo ise ilk kez 'Locked Down' filminde görüldü. Pentegram tasarım şirketinin hazırladığı yeni logonun eskisine göre daha sade olması birçok kişi tarafından beğenildi. Yeni tasarımın, 'mükemmelliğin sembolü' olarak da bilinen 'altın oran' ile uyumlu olması dikkat çekiyor.





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