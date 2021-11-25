1000 kadın girişimciye pos cihazı desteği

Pandemide küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini desteklemek ve tüketicileri ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamaya davet etmek üzere hayata geçirilen ‘Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder’ kampanyasının devamı niteliğinde olan bu çalışma ile kadın girişimcilere satışlarını artırmak amacıyla kartlı ödemeyi kolaylaştırmak için POS cihazı yardımı sağlanacak.

KARTLI ÖDEMEYE KOLAYLIK

Avrupa KOBİ Haftası için geliştirilen kampanya, kadın girişimcilerin nakit ile ödemeyi tercih etmeyen kart sahiplerine de ulaşabilmesi hedefiyle, işletmelerinin kartlı ödemeyi kabul etmesini kolaylaştırmayı ve bu yolla Türkiye’de kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlıyor. Kampanyadan Akıllı KOBİ Platformu üzerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuru yapan 1000 kadın girişimci faydalanabilecek. ‘akillikobi.org.tr/pos-destegi/’ adresinden başvuru yapılabilecek.

BU YIL İŞLETMESİNİ AÇANLAR İÇİN

Yeni yıl ile birlikte destekten faydalanmanın başlayacağını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Nüfusumuzun yarısı kadın iken, çalışma hayatının 3’te 1’ini kadınlar oluşturuyor. Girişimcilere baktığımızda ise her 10 girişimciden 1’i kadın girişimci oldu. Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşabilmesi için kadınların ekonomiye daha çok entegre olması gerekiyor. 2021 yılında işletmelerini faaliyete geçiren tüm kadın girişimcileri bu destekten yararlanmaya davet ediyorum” dedi.