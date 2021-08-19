Ekonomi 1000 komiser yardımcısı adayı alınacak! İşte aranan şartlar

1000 komiser yardımcısı adayı alınacak! İşte aranan şartlar

Ekonomi

1000 komiser yardımcısı adayı alınacak! İşte aranan şartlar

Polis Akademisi Başkanlığı, meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından 925'i erkek 75'i kadın, toplam 1000 memurun ilk derece amirlik eğitimine (komiser yardımcısı adayı) alınacağını açıkladı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Ön başvurular 19-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru daha sonra ilan edilecek. Ön başvuruda bulunan adaylar 300 lira sınav başvuru ücreti yatıracak. Detaylı bilgiye ‘pa.edu.tr’den erişilebiliyor.

ARANAN ŞARTLAR

Başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranıyor:

  • Üniversite mezunu olmak.
  • Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak.
  • Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak.
  • Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

NOT: Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi önlüyor.

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