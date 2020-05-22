Pandemi yardım başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapanlar sonuçları nasıl öğreneceklerini merak ediyorlar. Peki pandemi sosyal yardım başvurusu sonuç sorgulaması nasıl yapılır? İşte e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı...

1000 TL sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. 3.faz sosyal yardım parası için başvuruları alınmaya başladı. İhtiyaç sahiplerine ödenecek 1000 TL yardım parası başvuruları ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki pandemi sosyal yardım parası sonuçları nasıl sorgulanır? 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

1000 TL pandemi sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal yardım parası için başvurular, E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.

1000 TL sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. 3.faz sosyal yardım parası için başvuruları alınmaya başladı. İhtiyaç sahiplerine ödenecek 1000 TL yardım parası başvuruları ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki pandemi sosyal yardım parası sonuçları nasıl sorgulanır? 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü

Sosyal yardım parası için başvurular, E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.

Sosyal yardım parası başvuru ekranı için tıklayın

1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden giriş sağlanabiliyor.

100 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı için tıklayın

1000 lira sosyal yardım parasından kimler yararlanabilir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.



