Daha sonra yardımın kapsamı genişletilmiş 2.3 milyon aile daha kapsama alınmıştı. Bu ödemeler de başlamıştı. Yani başvuruya gerek olmadan toplamda 4.4 milyon haneye 4.4 milyar lira yardım yapılmıştı. Şimdi programın üçüncü ayağı olarak başvuru yapanlara da 1.000’er lira ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün başvuruların başladığını duyurdu. Buna göre; e-Devlet’te ‘Pandemi Sosyal Destek Program’ başlığı altında yapılacak başvurular, TC Kimlik numarasına göre alınacak. Son hane ‘0’ ise pazartesi, 2 ise salı, 4 ise çarşamba, 6 ise perşembe, 8 ise cuma günleri başvuru yapılabilecek.

Başvuru e-Devlet’ten takip edilecek

Cumartesi ve pazar günleri ise herhangi bir kısıtlama olmadan herkes başvuru yapabilecek. Bu kez, sosyal yardım havuzunda yer almayan ancak virüs nedeniyle zor duruma düşen, işyeri kapanan, işten çıkarılan kişilere ulaşmak hedefleniyor.

Sosyal yardım alan 4.4 milyon kişi arasında olanlar, kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlananlar değerlendirmeye alınmayacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, tek başvuru kabul edilecek. Başvuru e-Devlet’ten takip edilecek. Ne zaman ve nasıl ödeme yapılacağı ise daha sonra açıklanacak.





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