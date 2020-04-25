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Türkiye 1000 TL’lik yardımı kabul etmedi

1000 TL’lik yardımı kabul etmedi

Türkiye

1000 TL’lik yardımı kabul etmedi

Mersin’de çiftçi Mithat İpli (48), corona virüs salgını kapsamında devlet tarafından ödenen 1000 TL’lik yardımı "Benden daha fazla ihtiyacı olan insanlar vardır" diyerek kabul etmedi.

25 Nisan 2020, Cumartesi 22:53 Son Güncelleme:
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Mersin’de Bozyazı ilçesinin merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Kızılca Mahallesi Muhtarı Kadir Doğan, corona virüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak 1000 TL’lik yardımın dağıtımını kendisine gönderilen liste üzerinde yapmaya başladı. Sıra, 2 çocuk babası Mithat İpli’ye geldi. Muhtar Doğan, İpli’nin adresine giderek yardım parasını teslim etmek istedi. Çitfçilikle uğraştığını ve günlük 130 TL ücretle çalıştığını belirten İpli yardımı almayı kabul etmeyerek "Çocuklarımın ve eşimin karnını doyurabiliyorum. Cumhurbaşkanımıza ve devletime teşekkür ediyorum. Parayı daha fazla ihtiyacı olan kişilere vermelerini istiyorum" diye konuştu. Muhtar Kadir Doğan ise İpl’iye duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

DHA

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