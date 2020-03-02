1000 yıl yaşayacak ilk insan zaten yaşıyor olabilir

Onur Binay/posta.com.tr

İngiliz bilim insanı Dr. Aubrey de Grey, 1000 yaşına ulaşacak ilk insanın, muhtemelen şu anda hayatta olduğunu söylüyor.

Biyomedikal gerontolog Dr. de Gray, SENS Araştırma Vakfı'nda yaşlanmaya karşı araştırma yürüten baş bilim görevlisi. Bilimsel atılımlar yaşlanma sürecine 20 yıl gibi kısa bir sürede ayak uydurabildiğinde 'uzun ömür kaçış hızı' noktasına ulaşabileceğimizi savunuyor.

Bununla birlikte, önde gelen bilim insanı, yaşlanmayı durdurmayı ve insan toplumunda devrim yaratacağını savunarak araştırma için finansmanda önemli bir artış çağrısında bulundu.

Dr. de Gray, son yirmi yılda yaşlanmaya karşı mücadelede büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirtti ve ekledi: “Onarılması gereken birçok farklı hasar türü var, bu da geliştirilmesi gereken birçok farklı tedavi olduğu anlamına geliyor. Ancak bazıları zaten klinik araştırmalarda ve çoğu klinikte olacakları noktaya geldi. “

Kaliforniya merkezli SENS Araştırma Vakfı, yaşlanmayı durdurmaya yönelik araştırmalar yürütmek üzere 2009 yılında kuruldu. Vakıf, insan vücudundaki moleküler ve hücresel hasarın onarılmasını sağlamak için laboratuvar ve klinik ortamda çok önemli çalışmalara imza atıyor.

1000 yıla kadar yaşayacak ilk insanın zaten hayatta olup olmadığı sorulduğunda Dr. de Gray zaten hayatta olduğunu söyledi. “Muhtemelen çoktan doğdu ancak hepimiz bunun erken aşamada bir araştırma olduğunu biliyoruz. Bu nedenle herhangi bir zaman aralığı tahmini yapmak son derece spekülatif olur” diyen bilim insanı, buna rağmen uzun ömürlü yaşama 20 yıl içinde ulaşabileceğimizi düşünüyor.

Buna hala inanıp inanmadığı sorulduğunda “Kesinlikle bunun muhtemel olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Dr. de Grey, önümüzdeki birkaç yıl içinde teknoloji geliştikçe, politikacıların ve toplumun uzun yaşam konusunu daha fazla ciddiye alması gerektiğini savundu.

Şöyle yorum yaptı: “Hükümet her zaman bütün bunlara son veriyor çünkü nihayetinde seçilmiş temsilcilerin ana önceliği yeniden seçilmesi. Bu nedenle kamu politikasının özü her zaman kamuoyunun öncülüğünden ziyade kamuoyunun peşinden gider.

Genel halk arasında, medeniyetin başlangıcından bu yana ilerleme kaydetmeye çalıştığımız bu soruna karşı gerçekten ilerleme kaydedildiğine inanmak konusunda her zaman çok dikkat var.

Bu geçişin gerçekten çalkantılı olmasını önlemek için ekonominin küresel ölçekte yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bu değişimde politikacıların önemi çok büyük”

Dr. de Grey, yaşlanma karşıtı araştırmaların önündeki en önemli engelin finansman eksikliği olduğunu belirtti ve sözlerine şunları ekledi: “Bilimin izin verdiği ölçüde hızlı hareket etmek için yeterli kaynağa sahip olmamız gerekiyor. Bütçemiz biraz daha fazla olsaydı, en az iki kat daha hızlı gidebilirdik.”







