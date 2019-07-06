100’ü gördükten sonra aşık oldular

ABD’nin Ohio eyaletinde aynı bakımevinde kalan 103 yaşına basmasına az zaman kalan Phyllis ve 100 yaşındaki John Cook, 1 yıl önce birbirlerine aşık oldular. Bakımevi yetkilileri, isterlerse evlenebileceklerini söyleyince çok heyecanlanan çift, arkadaşlarının huzurunda nikah masasına oturdu. 100 yaşından sonra ilişkiyi yürütmenin formülünü ise, “Birbirinin alanına girmemek, odaları birleştirmemek” olarak tanımladılar. İkili hala ayrı odalarda kalmaya devam ediyor.

Eşiyle en çok ne yapmayı sevdiği sorulan John Cook ise esprili bir şekilde 'Bunu size söylemem doğru olmaz' diyor...