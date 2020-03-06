ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde Ruth Bryant isimli kadının alışılmadık dileği, gardiyanlar tarafından gerçekleştirildi. Her zaman hapise girmeyi hayal eden, 100'üncü yaşına da hapishanede girmeyi dileyen kadın, turuncu mahkum kıyafetleri içinde dans etti. "Hapishanedeyim! Sonunda buradayım" nidalarıyla gülen kadına gardiyanlar, "Bayan Bryant mısınız?" diye sordu, yaşlı kadın ise şakacı tavrını koruyarak "Ne istediğine göre değişir." dedi. Hapishanede her şey usulüne uygun şekilde yaptı, tüm eşyalarını girişte bırakan kadına, kelepçe bile takıldı. Nezarethanede geçirdiği 'birkaç dakikadan' önce bir telefon görüşmesi yapmasına da izin verildi.

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