107 yaşındaki kadın corona virüsü yendi

Hollanda’da yerel basında çıkan haberde, adanın Sommelsdijk köyündeki Nieuw Rijsenburgh bakımevinde yaşayan 107 yaşındaki Cornelia Ras’ın, kendisine virüs bulaştığını duyduğunda iyileşemeyeceğini zannettiği ifade edildi. Haberde, adanın en yaşlısı Ras’ın, bakımevinde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştuğu kaydedildi. Ülkede daha önce de 101 yaşında Kovid-19 hastası, tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Hollanda’da bugün itibarıyla corona virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 101’e, vaka sayısı ise 19 bin 580’e ulaştı.

AA