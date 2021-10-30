Türkiye 1.09 promil alkollü yakalandı 'Sabah protein tozu içtim' dedi

1.09 promil alkollü yakalandı 'Sabah protein tozu içtim' dedi

Türkiye

1.09 promil alkollü yakalandı 'Sabah protein tozu içtim' dedi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilin sürücüsü Furkan A. (21), 1.09 promil alkollü çıktı. "Ben alkol kullanmam, sabah protein tozu içtim" diyen Furkan A.’ya 1339 TL para cezası yazılıp, ehliyetine de el koyuldu.

30 Ekim 2021, Cumartesi 00:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde, uygulama gerçekleştirdi. Polis ekipleri, 16 LDM 80 plakalı otomobili durdurup, sürücüsü Furkan A,’ya alkol testi uyguladı. Yapılan kontrolde, 1.09 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, "Evden geliyorum. Evde yatıyordum. Alkol falan kullanmıyorum. Alkollü çıktım, anlamadım ki. Sabah protein tozu içtim. Spora gittim. O kadar yani" dedi. Alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulanan Furkan A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ehliyetine de el koyuldu.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
COVID–19 pozitifim
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in ilan edildiği küçük ev…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Cumhuriyet 98
Rauf Tamer
Banu Şen
Cam ve yeşilin büyüsü
Banu Şen
Şirin Sever
Neye şaşırdınız bu kadar?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Patrikhane Türkiye’nin yumuşak gücü olmalı
Hakan Çelik
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya’da