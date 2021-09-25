ÖNCE TEK TEK TL SEMBOLLERİNİ KAZI

İlk olarak üstte ‘Kazanan Numaralar’ bölümü altında yer alan ‘TL’ sembolleri bölümünü kazı.

ARDINDAN TÜM YILDIZ SEMBOLLERİNİ KAZI

Daha sonra ‘Numaralar’ bölümü altında yer alan ‘Yıldız’ sembollerini de kazı.

NUMARALARI EŞLEŞTİR VE İKRAMİYE KAZAN

Kartın üst bölümünde yer alan ‘Kazanan Numaralar’dan herhangi birini, alt bölümdeki ‘Numaralar’dan herhangi biri ile eşleştirirsen ikramiye kazanıyorsun. Burada kazandığın miktar eşleşen numaranın altında yazan tutar kadar oluyor.

DİKKAT PARAYI KATLIYORSUN

‘Kazanan Yıldızların’ altında X2, X5, X10 sembollerini bulursan ikramiyeni katlarsın!.. Hesap basit;

X2 sembolünü bulanlar ikramiye tutarının 2 katını,

X5 sembolünü bulanlar ikramiye tutarının 5 katını,

X10 sembolünü bulanlar ikramiye tutarının 10 katını kazanıyor.

10 AYRI ŞANS VAR

Kazı Kazan “10’a Katla”da büyük ikramiye 500 bin TL.

Kazanmak için 10 ayrı şansın var.

BİR ÖRNEK

Diyelim ki ‘Kazanan Numaralar’ alanında kazıyıp bulduğunuz numara 14 olsun.

14’ü ‘Numaralar’ bölümünde bulup eşlersen altında yazan tutar kadar ikramiye sizin olur.

Kazıma alanında x2, x5 veya x10 sembollerinden birden fazla bulmanız durumunda ikramiye tutarlarının toplamını kazanırsınız.







