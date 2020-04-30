1- 33TL'ye 20 Dakikada 3 Çeşit Yemek | İftara Son Dakika Ramazan Sofrası

Refika ile bir klasik: hem zamandan hem bütçeden kar edeceğimiz menüler! Bu menüde sadece 20 dakikada tutmaç çorbası, ramazan pidesi arasına köfte ve gavur dağı salatası var. Tatlı eksik kalacak diyenler için 5 dakikada kolay muhallebi tarifini hemen aşağı iliştiriyoruz:

2- 5 Dakikada Kolay Çikolatalı Muhallebi Yapımı | Şekersiz Tatlı Tarifi

İftar sofraları için gayet sağlıklı, hem de pratik bir tatlı önerisi. Hem de sadece 4 malzeme ile!

3- 20 Dakikada Ramazan Sofrası | 50 TL'ye 6 Kişilik İftar Menüsü

Bu sene iftara misafiriniz varsa diye sunamadığımız fakat kalabalık bir evde ramazan geçiriyorsanız diye eklemeden de geçemeyeceğimiz bir menü bu. Şehriyeli domates çorbası, pastırmalı kuru fasulye, şehriyeli pirinç pilavı ve bir de mis gibi güllaç var menüde!

4- Sahura Ramazan Pidesiyle Yapabileceğiniz 2 Harika Tarif

Bilen bilir Refika Birgül ile mutfağa girdiyseniz hiçbir şeyi ziyan etmez hatta o kadar lezzetli değerlendirirsiniz ki akşamdan kalanlar yepyeni yemekler olarak sofraya geri dönerler. Bu tarifinde de ramazanda bol bol tüketilen pidemizi sahura gayet lezzetli ve yaratıcı bir şekilde geri getiriyor: İzmir Tulumlu, dil peynirli ve sucuklu kaşarlı pide sandviçler. Hem de 4 kişilik!

5- "Yiyip Bütün Gün Tok Kalayım" Ekmeği I Burak'ın Ekmek Teknesi

Bu yıl günler çok az daha kısa olsa da hala uzun süren oruçlar tutuyoruz; dolayısıyla sahurda doymak ve evde atıştırmaya alıştığımız karantina günlerinde oruç tutarken tok kalmamıza yardımcı olacak doyurucu bir ekmek tarifi bu. Sahurların vazgeçilmezi olacaktır da diyebiliriz.

6- Trileçe'nin Bu Zamana Kadarki En Güzel Tarifi! | Sütün 3 Hali ile Mükemmel Trileçe Nasıl Yapılır?

Yine Refika Birgül’ün sıkı takipçilerinin çok iyi bildiği meşhur Refika trileçesini sonunda Youtube kanalında izleyebiliyor ve aynı anda sütten reçel yapmayı, trileçenin tarihini ve birçok pratik ve önemli bilgiyi edinebiliyoruz. Mutlaka ve mutlaka deneyin!

Bu içeriğimizde Refika’nın Mutfağı’nın sunduğu onlarca eşsiz tariften sadece 6 tanesini sunduk fakat dahasını henüz keşfetmediyseniz bu ramazan vesile olsun ve k analı mutlaka ziyaret edin deriz.

Ellerine sağlık Refika Birgül, mis kokulu mutfağında nice 10 yıllara.