Türkiye 11 Ağustos corona virüste son durum

11 Ağustos corona virüste son durum

Türkiye

11 Ağustos corona virüste son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

11 Ağustos 2020, Salı 20:17 Son Güncelleme:
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Tabloya göre, son 24 saatte 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu.

Bakan Koca'dan paylaşım

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa" ifadelerini kullandı.


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