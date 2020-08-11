Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 11 Ağustos 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çarkıfelek

Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; Durunaz Kamış, Ümit Örnek ve Sibel Şentürk yarışacak. Sorulan harfleri doğru tahmin edip etaplar sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı çeşitli ödüller kazanacak. Toplamda en yüksek puanı alan, finalde, aralarında otomobilin de bulunduğu büyük ödüller için yarışacak.

TV8 20.00: MasterChef

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyesi olduğu ‘MasterChef Türkiye’de, son 16 yarışmacının belli olacağı final turu heyecanı devam edecek. Yarışmacılar, son aşamayı geçmek için jüri karşısına çıkıp hünerlerini sergileyecek.





ATV 11 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Hercai

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakm

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şans Kapıyı Çalınca

23:30 Beni Unutma





KANAL D 11 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

22:30 Süper Magazin





STAR TV 11 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 İki Aile

10:30 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18.45 Ana Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet





FOX TV 11 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Bay Yanlış

16:00 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım





TRT 1 11 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Ege'nin Hamsisi

08:40 Yeşil Deniz

11:00 Tozkoparan

12:40 Hangimiz Sevmedik

15:50 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Gamonya"

22:00 Tövbeler Olsun





TV8 11 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

13:00 Doya Doya Moda

16:15 Apartmanlar Yarışıyor

20:00 Masterchef Türkiye





Show TV 11 Ağustos 2020 Salı yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Aşk Laftan Anlamaz

13:30 Pis Yedili

16:45 Şaşkın Damat

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Yol Arkadaşım





Kanal 7 11 Ağustos 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Elif

09:00 Ana Beni Eversene

11:00 Aşk Bir Rüya

13:00 Eyüp Sultan Yolcusu

14:45 Yemine

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Anamas





a2 11 Ağustos 2020 Salı yayın akışı

07: 30 Kertenkele

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

15: 45 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın