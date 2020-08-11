11 Ağustos Salı TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
11 Ağustos Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 11 Ağustos 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
11 Ağustos 2020, Salı 10:31 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 11 Ağustos 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Çarkıfelek
Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; Durunaz Kamış, Ümit Örnek ve Sibel Şentürk yarışacak. Sorulan harfleri doğru tahmin edip etaplar sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı çeşitli ödüller kazanacak. Toplamda en yüksek puanı alan, finalde, aralarında otomobilin de bulunduğu büyük ödüller için yarışacak.
TV8 20.00: MasterChef
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyesi olduğu ‘MasterChef Türkiye’de, son 16 yarışmacının belli olacağı final turu heyecanı devam edecek. Yarışmacılar, son aşamayı geçmek için jüri karşısına çıkıp hünerlerini sergileyecek.
ATV 11 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Hercai
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakm
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şans Kapıyı Çalınca
23:30 Beni Unutma
KANAL D 11 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
13:15 Hekimoğlu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek
22:30 Süper Magazin
STAR TV 11 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 İki Aile
10:30 Kaçak Gelinler
13:30 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18.45 Ana Haber
20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet
FOX TV 11 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Bay Yanlış
16:00 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
TRT 1 11 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Ege'nin Hamsisi
08:40 Yeşil Deniz
11:00 Tozkoparan
12:40 Hangimiz Sevmedik
15:50 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Gamonya"
22:00 Tövbeler Olsun
TV8 11 Ağustos 2020 Salı Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye
13:00 Doya Doya Moda
16:15 Apartmanlar Yarışıyor
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 11 Ağustos 2020 Salı yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Aşk Laftan Anlamaz
13:30 Pis Yedili
16:45 Şaşkın Damat
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım
Kanal 7 11 Ağustos 2020 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Elif
09:00 Ana Beni Eversene
11:00 Aşk Bir Rüya
13:00 Eyüp Sultan Yolcusu
14:45 Yemine
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Anamas
a2 11 Ağustos 2020 Salı yayın akışı
07: 30 Kertenkele
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
15: 45 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın