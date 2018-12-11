11 Aralık Hadi ipucu sorusu belli oldu. Yarışma dünkü rekor ödül sonrası bugün 30 bin TL'lik ödülle yarışmacıların karşısına çıkacak. Bu sefer konu müzik ve soru şöyle geçildi: 'Latte Şarkıları' listesinin 5. şarkısı nedir?

CEVAP: BELKİ DE DÖNERİM - SERTAB ERENER

SERTAB ERENER KİMDİR?

Sertab Erener, 4 Aralık 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Erener, İlkokuldan sonra İtalyan Lisesi'ni kazanmasına rağmen Işık Lisesi'ne gitmeyi tercih etti. Bu yıllarda sarılık geçirdi ve 11 yaşındayken ülseratif kolit hastalığına yakalandı. Kolit yüzünden lise yılları hastanelerde geçirdi.

Lise ikinci sınıftayken, sürekli müzikle uğraşmayı istediği için operacı olmak maksadıyla İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'na başladı. Burada şan bölümüne bir süre devam eden Erener, daha sonra İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda dersler aldı.

Kısa süre eğitim aldığı Mimar Sinan Üniversitesi Opera Ana Sanat Dalı Opera ve Konser Şarkıcılığı Bölümü'nü operadan beklediğini alamadığı için bıraktı.

21 yaşındayken üç yıl sürecek olan ilk evliliğini yaptı.

ALBÜMLER

Sakin Ol! (1992)

Lâ'l (1994)

Sertab Gibi (1997)

Sertab Erener (1999)

Turuncu (2001)

No Boundaries (2004)

Aşk Ölmez (2005)

Painted On Water (Demir Demirkan ile) (2009)

Rengârenk (2010)

Ey Şûh-i Sertab (2012)

Sade (2013)

Kırık Kalpler Albümü (2016)