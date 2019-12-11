11 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 11 Aralık 2019 tarihli 965. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 881 bin 455 lira haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 3 bin 877’şer lira, 4 artı 1 bilen 231 kişi 492’şer lira, 4 bilen 2 bin 976 kişi 47’şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 776 kişi 29’ar lira, 3 bilen 82 bin 155 kişi 4 lira 50’şer kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 693 kişi 6 lira 90’ar kuruş, 1 artı 1 bilen 187 bin 423 kişi 3 lira 75’er kuruş ikramiye alacak.

ANKARA (AA)