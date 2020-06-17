11 aylık bebeklerin beslenme ve kilo gelişimi nasıl olmalı?

Bebeğin beslenme ve kilo gelişimini takip etmek bebek sağlığı açısından oldukça önemli. Eğer siz de 11 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu nasıl olmalı merak ediyor ya da 11 aylık bebek kaç saatte bir beslenmeli öğrenmek istiyorsanız "11 aylık bebeklerin beslenme ve kilo tablosu, 11 aylık bebek kaç saatte bir beslenmeli?" haberimize bir göz atın.

11 aylık kız bebeklerde kilo; alt sınır 7000 gram ortalama kilo 9500 gram üst sınır 11 200 gramdır.

11 aylık erkek bebeklerde kilo; alt sınır 7200 gram ortalama 9500 gram üst sınır 12 200 gramdır.

11 aylık kız bebeklerin boyu; alt sınır; 65 cm, ortalama boy 71 cm. üst sınır 80 cm'dir.

11 aylık erkek bebeklerin boyu; alt sınır; 68 cm, ortalama boy 72 cm. üst sınır,82 cm'dir.

Bebeğinizin yiyeceği besinlerin besleyici olması ileride sağlıklı bir vücut yapısının ana temelidir. Bu nedenle besleyicilik açısından, besinleri nasıl pişirdiğiniz önemlidir. Yemeklerin içerisine hiç bir zaman fazla tuz, su, yağ, baharat ve salça kullanmamanız gerekir. Bunun yanı sıra uzun süre pişirme ve saklama da besin değerini oldukça düşürür. Sıcak olan yemekleri hemen buzdolabına koymayın, mutlaka belli bir süre soğumasını bekleyin. Bebeğiniz için ayrı yemek yapmak yerine kendinize ve bebeğinize özel daha besleyici yemekler hazırlayabilirsiniz. Bu aslında sizin de sağlıklı bir yaşama yeniden adım atmanızı sağlayacaktır.Eğer ailenizde herhangi bir besine alerji varsa, bebeğinizde de bunun olma olasılığını göz önüne almalısınız. 1 yaşından önce alerjik etki gösteren besinleri tekrar denememelisiniz. Bebeğinizde ağır alerjik reaksiyonlar varsa ve doktor tarafından takip altındaysa bu süre 3 yaşına kadar uzatılabilmektedir.Gelişme ve büyüme döneminde olan bebeğinizin iyi beslenip beslenmediğini anlamanız için kilo artışını gözlemleyebilirsiniz. Bebeğinize ek gıdaların yanında anne sütü vermeye devam etmelisiniz.Özellikle bazı besinleri bebeğiniz 1 yaşına gelene kadar vermemelisiniz.

1 yaşından önce verilmemesi gereken besinler;

Bal

Çilek

Balık haricindeki deniz ürünleri

Tatlandırıcı içeren tüm hazır gıdalar

Çiğ inek sütü

Yumurtanın beyazı

Salam, sucuk ve sosis gibi işlenmiş etler

Konserveler

Sakatatlar

Tütsülenmiş balıklar

Kafeinli tüm içecekler

Asitli ve/veya bol şeker içeren içecekler

Doğal olmayan meyve suları



