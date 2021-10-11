Türkiye 11 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı belli oldu mu?

11 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı belli oldu mu?

Türkiye

11 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 28 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 11 Ekim 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 11 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

11 Ekim 2021, Pazartesi 18:10 Son Güncelleme:
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Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki artış devam ediyor. Vatandaşlar günün korona rakamlarını merak ediyor. Peki, 11 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

10 Ekim korona tablosu


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