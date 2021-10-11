11 Ekim güncel altın fiyatları! Gram altın kaç lira?

Hafta açılışında altın piyasasındaki son veriler netleşti. Bigpara’dan elde edilen verilere göre altının onsu bin 757 dolar seviyelerinde yer alırken dolar kurunun 8.96’dan 8.94’e gerilemesi altının gramına yaklaşık 1 liralık düşüş olarak yansıdı. İşte altın piyasasındaki son fiyatlar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 11 Ekim 2021 Pazartesi günü 504,95 liradan işlem görüyor. Dolar kuru ve ons altın bağlantılı olarak fiyatlar güncellenmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcısının sıklıkla tercih ettiği ürünler arasında bulunan çeyrek altın bugün 818 liradan geri alınırken 832 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Satış fiyatında 3 bin 300 liranın üzerinde konumlanan cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 264 liradan geri alınırken 3 bin 317 liradan da satışa sunuluyor.



