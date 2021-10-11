Gelinim Mutfakta 11 Ekim Pazartesi hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 11 Ekim Pazartesi günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Demet Akalın bugün kaç puan verdi? 11 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

11 EKİM PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

11 Ekim Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yaren oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Büşra Nur: 13 - 2 = 11

Yeşim: 13

Aslıhan: 17

Yaren: 19