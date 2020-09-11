Türkiye 11 Eylül corona virüs tablosu

11 Eylül corona virüs tablosu

Türkiye

11 Eylül corona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamlar yayınlandı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 112 bin 213 olurken, bin 671 yeni tanı konuldu. Bugün corona virüsten 56 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 117 kişi ise iyileşti.

11 Eylül 2020, Cuma 19:04 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 56 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün. " ifadesini kullandı.

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