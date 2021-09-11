11 Eylül saldırısının üzerinden tam 20 yıl geçti ancak saldırının etkileri hala devam ediyor. 11 Eylül İkiz Kule saldırısı sonucunda dünya düzeninde önemli değişiklikler yaşandı. El Kaide üyeleri tarafından ABD’de kaçırılan 4 uçak farklı hedeflere yönelirken, Dünya Ticaret Merkezi’ne çarpan uçağın görüntüleri tüm dünya tarafından naklen izlenmişti. İşte, 11 Eylül saldırısı nedir? 11 Eylül İkiz Kule saldırısı ne zaman ve nerede oldu, kaç kişi öldü? Sonuçları neler? sorularının yanıtları…

11 EYLÜL SALDIRISI NEDİR?

11 Eylül saldırısı 2001 yılında Amerika’da gerçekleşen dünyanın en büyük terör saldırısı olarak kabul edilen saldırının adıdır.

11 EYLÜL İKİZ KULE SALDIRISI NE ZAMAN VE NEREDE OLDU, KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

11 Eylül 2001’de 19 terörist, Newark, Boston ve Washington'dan kalkıp Los Angeles ve San Francisco’ya giden dört yolcu uçağını kaçırarak New York’taki İkiz Kuleler'e ve Virginia'daki ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’a çarptı. Saldırı sonucunda, İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve uçaklardaki 246 kişi yaşamını yitirdi. 19 teröristle birlikte toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklandı.

Sabah 08.46'da beş teröristin kaçırdığı American Airlines'a ait 11 sayılı yolcu uçağı, Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey kulesine çarptı. ABD'ye yapılan bu dehşet uyandıran saldırının şaşkınlığı içinde ne olduğunu anlamaya çalışan insanlar televizyonların başına koştu. İlk saldırıdan 17 dakika sonra, saat 09.03'te beş teröristin kaçırdığı United Airlines'a ait 175 sayılı uçağın güney kuleye çarpmasını tüm dünya naklen izledi.

İkinci kulenin vurulmasından 34 dakika sonra, saat 09.37'de beş teröristin kaçırdığı American Airlines'a ait 77 sefer sayılı üçüncü bir uçak ise Virginia, Arlington'daki ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı. Bu uçağın çarpma anına ilişkin görüntülerin yayınlanmadı.

Pentagon'dan 26 dakika sonra, dördüncü uçağın Pennsylvania'da kırsal alana düştüğü haberi geldi. Dört teröristin kaçırdığı United Airlines'a ait 93 sayılı bu uçağın asıl hedefinin, Washington'da Beyaz Saray ya da Parlamento Binası Capitol olduğu düşünülüyor.11 Eylül Komisyonu'nun açıklamasına göre, yolcuların direnişiyle karşılaşan teröristler bu son uçakta hedeflerine ulaşamadı.

11 EYLÜL SALDIRISININ SONUÇLARI NELER?

Bu saldırı, dünya tarihinin yeniden yazılmasına neden olacak gelişmelerin ilk adımıydı. ABD, "Teröre Karşı Küresel Savaş" ilan etti. Irak ve Afganistan işgal edildi, Ortadoğu kan gölüne döndü. Terörle mücadele, İslam ve Müslümanlarla mücadeleye dönüştü ve onarılması güç bir kutuplaşmaya neden oldu. Geçen bu on yıl zarfında doğrudan savaş nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bine ulaştı, 360 bini aşkın kişi yaralandı. 8 milyon kişi ise yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı.

ABD Usame Bin Ladin’in başına 25 milyon dolar ödül koydu. Ancak bin Ladin'i yakalamak Bush'a değil de halefi Obama'ya kısmet oldu. 2 Mayıs 2011'de ABD özel timinin Pakistan'ın Abodobad kentine düzenlediği operasyonla 10 yıldır firari olan El Kaide lideri öldürüldü.