ABD’de 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde yayınlanan yeni bir rapor, yıkılan İkiz Kuleler’e önce varan ya da yıkıntılarda uzun süre çalışan itfaiye erlerinin kalp rahatsızlığı yaşama riskinin, daha geç gelen ya da daha kısa görev yapanlara göre yüksek olduğunu belirlemişti. Saldırıya ilk müdahele eden ekipte yer alan 63 yaşındaki Richard Jones ve 74 yaşındaki Paul Deo Jr. aynı gün hayatlarını kaybetti.

İki itfaiyecinin de saldırı kaynaklı hastalıkla mücadele ettiklerini biliniyor. Paul Deo Jr. ve Richard Jones, saldırının ardından geçen bir yıl içinde emekli olmuşlardı. İki itfaiyeciyle birlikte 11 Eylül kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden itfaiyecilerin sayısı 218'e yükseldi. New York Şehri İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilisi Daniel Nigro, yaptığı açıklamada "Neredeyse 20 yıl sonunda FDNY ailesi hala önemli üyelerini kaybetmeye devam ediyor" dedi.

343 itfaiyeci hayatını kaybetmişti

New York itfaiyesinde 20 yıl görev yapan Richard Jones, 1992 ile 1997 yılları arasında üç kez, örnek davranışları nedeniyle ödüle layık görülmüş bir itfaiyeciydi. Vietnam Savaşı gazisi Paul Deo Jr 33 yıl New York itfaiyesinde çalışmış, 2016'da akciğer fibrozisi teşhisi konmuş, geçtiğimiz yıl da akciğer nakli operasyonu geçirmişti. Başkent Washington ve New York'ta kaçırılan uçaklarla düzenlenen saldırılarda, 343'ü itfaiyeci olmak üzere 2 bin 977 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca uçakları kaçıran 19 hava korsanı öldü. Saldırılarda 6 binden fazla kişi yaralandı.