BİM’de bu hafta elektrikli bisikletten, kablosuz kulak içi kulaklığa, hasır oto minderinden, karnıyarık tenceresine kadar pek çok ürün indirimde. İşte, 11 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunun detayları ve BİM’de bu hafta indirimli olarak satılacak ürünler…

11 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

11 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda araç sahiplerini mutlu edecek ürünler ağırlıkta bulunuyor. Ayrıca, son zamanların en çok talep gören ürünlerinden elektrikli bisikletler de bu hafta BİM’de indirimli ürünler arasında yer alıyor.

Elektrikli katlanır alüminyum bisiklet: 2.999,00 TL,

20 jant çift amortisörlü bisiklet: 599,00 TL,

Hasır oto minderi: 49,90 TL,

Polo Smart Kablosuz kulak içi kulaklık: 79,90 TL,

2’li, makaralı yan cam perdesi: 49,90 TL,

Oto güneşlik: 12,50 TL,

2’li çakmak girişli USB çoklayıcı: 39,90 TL,

Bu hafta BİM’de ütüden, dolaba, saksıdan rafa pek çok ev malzemesi de aktüel ürünler kataloğuna girdi.

Fakir marka buharlı ütü: 199,00 TL,

8 bölmeli çok amaçlı dolap: 249,00 TL

4 bölmeli çok amaçlı dolap: 219,00 TL,

Çok amaçlı 4 katlı raf: 49,00 TL,

Karma mutfak ürünleri: 9,90 TL,

4+1 merdiven: 119,00 TL,

Chefs marka mermer desenli karnıyarık tenceresi: 49,90 TL

BU HAFTA BİM’DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

Tatil ürünleri kategorisinde de hemen herkesin ihtiyacı olan pek çok ürün 11 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğuna girdi.

Kadın deniz kıyafeti: 49,00 TL,

Erkek deniz şortu, 22,90 TL,

Orta boy seyahat valizi: 89,00 TL

Büyük boy seyahat valizi: 99,00 TL

Merserize kadın şapkası: 14,90 TL

Merserize çocuk şapkası: 12,90 TL,

Dijital baskılı çanta: 24,90 TL,

Simli çapraz bantlı terlik: 19,90 TL,

Yazlık erkek kasket: 12,90 TL