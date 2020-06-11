Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 11 Haziran 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Kod Adı: Olympus

ABD Başkanı ve eşi, trafik kazası geçirir. Güvenlik ajanı Mike Banning’in bir kişiyi kurtarma şansı vardır, o da Başkan’ı seçer. Büroda herkes doğru yaptığını söylese de Mike, sahadan alınarak masa başı bir işe atanır. Bir süre sonra teröristler Beyaz Saray’ı basıp Başkan’ı rehin alır. Mike, Başkan’ı kurtarmak için harekete geçer.

TRT2 23.30: Anjelika Akbar ile Sesler

Ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar’ın; kültür, sanat, edebiyat ve iş dünyasından önemli isimleri konuk ettiği ‘Anjelika Akbar ile Sesler’, her perşembe ekrana geliyor. Programın bu haftaki bölümüne, moda fotoğrafçısı Tamer Yılmaz konuk olacak. İkili, keyifli bir sohbete imza atacak.

TV8 20.00: Survivor

‘Survivor 2020’nin bugünkü bölümünde, ‘Anlat Bakalım’ ve ‘Bil Bakalım’ oyunları oynanacak. Takımlar oyunları kazanıp sürpriz ödüllerin sahibi olmak için ellerinden geleni yapacak.





ATV 11 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Chappie

22:15 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı





KANAL D 11 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber





STAR TV 11 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.00 Evde Hareket Zamanı

13:45 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Yerli dizi

20:15 Kod Adı: Olympus

22:45 Tehlikeli Soygun





FOX TV 11 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Kocamın Ailesi

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Bizim Hikaye

23:30 Şevkat Yerimdar





TRT 1 11 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Sağlıklı Mutfak

06:25 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber





TV8 11 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Survivor Panaroma

12:30 Doya Doya Moda

15:45 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ev Yapımı

22:30 Soru Küpü

00:00 Türk Sineması "Mezarcı"





Show TV 11 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Gizemli Adaya Yolculuk





Kanal 7 11 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Sevda Masalı

09:00 İnadım İnat

10:30 Elif

11:40 Mihrali

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Zeytinyağlu Yiyemem Aman





a2 11 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











