11 Haziran Perşembe TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
11 Haziran Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 11 Haziran 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
11 Haziran 2020, Perşembe 08:43 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 11 Haziran 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Kod Adı: Olympus
ABD Başkanı ve eşi, trafik kazası geçirir. Güvenlik ajanı Mike Banning’in bir kişiyi kurtarma şansı vardır, o da Başkan’ı seçer. Büroda herkes doğru yaptığını söylese de Mike, sahadan alınarak masa başı bir işe atanır. Bir süre sonra teröristler Beyaz Saray’ı basıp Başkan’ı rehin alır. Mike, Başkan’ı kurtarmak için harekete geçer.
TRT2 23.30: Anjelika Akbar ile Sesler
Ünlü besteci ve piyanist Anjelika Akbar’ın; kültür, sanat, edebiyat ve iş dünyasından önemli isimleri konuk ettiği ‘Anjelika Akbar ile Sesler’, her perşembe ekrana geliyor. Programın bu haftaki bölümüne, moda fotoğrafçısı Tamer Yılmaz konuk olacak. İkili, keyifli bir sohbete imza atacak.
TV8 20.00: Survivor
‘Survivor 2020’nin bugünkü bölümünde, ‘Anlat Bakalım’ ve ‘Bil Bakalım’ oyunları oynanacak. Takımlar oyunları kazanıp sürpriz ödüllerin sahibi olmak için ellerinden geleni yapacak.
ATV 11 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Chappie
22:15 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı
KANAL D 11 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
STAR TV 11 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13.00 Evde Hareket Zamanı
13:45 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Yerli dizi
20:15 Kod Adı: Olympus
22:45 Tehlikeli Soygun
FOX TV 11 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Kocamın Ailesi
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Bizim Hikaye
23:30 Şevkat Yerimdar
TRT 1 11 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Sağlıklı Mutfak
06:25 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
TV8 11 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Survivor Panaroma
12:30 Doya Doya Moda
15:45 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ev Yapımı
22:30 Soru Küpü
00:00 Türk Sineması "Mezarcı"
Show TV 11 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Gizemli Adaya Yolculuk
Kanal 7 11 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sevda Masalı
09:00 İnadım İnat
10:30 Elif
11:40 Mihrali
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Zeytinyağlu Yiyemem Aman
a2 11 Haziran 2020 Perşembe yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın