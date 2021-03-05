Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopter dün 14.25’te irtibat kesildikten sonra düştü. 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralı. Şehit askerler arasında 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da var.

ANKARA'DA ASKERİ TÖREN DÜZENLENİYOR

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için Ankara'da devlet töreni düzenlendi. Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.. Törene ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve devletin önde gelen isimleri katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: OSMAN ERBAŞ KOMUTANIMIZ ÇOK FARKLI BİR İNSANDI

Musalla taşında ebediyete uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda, temenni ediyorum ki, Sevgili Peygamber'in sancağı altında bizi buluştursun. Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazuuyla duruşuyla çok çok farklı mütevazi bir insandı. Yanındaki diğer kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında meydana gelen bu kazayla emaneti sahibine teslim ettiler. Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz, onlar diridirler ama siz bilemezsiniz. 11 şehidimizi Hakk'a uğurlarken biz diri olan bu şehitlerimizle inşallah sevgili Habibinin sancağı altında da bir oluruz. Ordumuza, milletimize Rabbimden sabırlar diliyorum. Rabbim bizlere de bu makamı nasip eder inşallah. Din uğruna, vatan uğruna bu makama kavuşmayı Rabbim bizlere mukafat olarak bizlere nasip ederse, Rabbim bizlere de bu makamı nasip etsin.