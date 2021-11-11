Türkiye 11 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı

11 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı

Türkiye

11 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 11 Kasım 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

11 Kasım 2021, Perşembe 18:00 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 360 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,70, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,83 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 29 bin 902 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca'dan aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yaklaşık 8,6 milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için aşı takviminize uymalısınız."

AA

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