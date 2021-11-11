11 Kasım altın fiyatları! Gram altında rekor üstüne rekor
11 Kasım altın fiyatları... Altında yükseliş tüm hızıyla sürüyor. Dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi son 31 yılın en yüksek seviyesinde gelince ons altın yükseldi. Ons altının yükselmesiyle birlikte Türkiye'de de gram altında rekor geldi. Peki, 11 Kasım Perşembe günü altında son durum ne? İşte rakamlar...
11 Kasım 2021, Perşembe 08:07 Son Güncelleme:
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11 Kasım altın fiyatları... Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Küresel olarak altın fiyatlarındaki yükselişin başlıca sebeplerinden biri ABD ekonomisindeki peş peşe açıklanan kritik rakamlar. Bunlar arasında en önemlilerinden biri olan enflasyon rakamları dün açıklandı ve ABD'de 31 yılın en kötü enflasyon rakamları ortaya çıktı. Bu da ons altının yükselmesine sebep oldu.
Ons altın dün 1868 dolar seviyesine kadar yükseldi Saat 09:00 itibarıyla ons altın 1854 dolar seviyesinde bulunuyor. Gün içinde en düşük 1842 dolar, en yüksek de 1853 dolar seviyesi görüldü.
GRAM ALTINI ETKİLEDİ
Ons altındaki yükselişin yanında döviz kurlarındaki hareketlilik gram altını yeni rekor seviyesine yükseltti. Saat 09:00 itibarıyla Gram Altın 588 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 584 lira, en yüksek 588 lira seviyesi görüldü. Rekorunu ise dün 589.9 lira ile kırdı.
11 KASIM ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 588 lira
- Çeyrek altın: 964 lira
- Yarım altın: 1935 lira
- Cumhuriyet altını: 3856 lira