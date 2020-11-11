Türkiye 11 Kasım corona virüs tablosu

11 Kasım corona virüs tablosu

Türkiye

11 Kasım corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 11 Kasım tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. İşte corona virüste son durum.

11 Kasım 2020, Çarşamba 19:49 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz.

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