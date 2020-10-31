Türkiye 11 katlı binayı 3 vinç ayakta tutuyor

11 katlı binayı 3 vinç ayakta tutuyor

Türkiye

11 katlı binayı 3 vinç ayakta tutuyor

İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 3 katı çöken ve yan yatan 11 katlı bina 3 vinçle destekleniyor.

31 Ekim 2020, Cumartesi 10:58 Son Güncelleme:
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İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için 3 vinçle destek verildi.

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Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Demirkent Sitesi’ndeki bir binanın ilk 3 katı çöktü. En alt katında iş yerlerinin bulunduğu bina yan yattı. Ekipler, çöken bölümde arama kurtarma çalışması başlattı. Bazı kişilerin yaralı olarak kurtarıldığı bina, çökme ihtimaline karşın vinçlerle desteklendi. Üç vinç, ile binaya destek verildi. Ekiplerin binanın alt katlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


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